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Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk futbolunun iki köklü ekibi Bursaspor ve Samsunspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Peki, Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları başlıyor. Haftanın ilk maç gününde oynanacak Bursaspor - Samsunspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alacak olan mücadeleyi milyonlarca futbolsever bekliyor. Bu sezon ligde, 13 maça çıkan Bursaspor, 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Samsunspor ise 12 maçta 21 puana ulaşarak 6. sırada yerini aldı. Bu ligde Samsunspor deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kaybetmiyor. Bursaspor, son 3 maçının ikisini kaybetti birini ise galibiyetle geçti. Peki, Bursaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligde, Bursaspor, Samsunspor'u evinde ağırlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Utku Tunavelioğlu üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Bursaspor - Samsunspor maçı da, Cumartesi akşamı saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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