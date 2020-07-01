Bursaspor Süper Lig'e geri dönmenin peşinde!

Süper Lig'in köklü ekiplerinden olan Bursaspor, geçen sezon ligi 16. sırada tamamlayarak TFF 1 Lig'e düşmüştü. 1. Lig'de 31 haftada 52 puan toplayan Bursaspor, 3. sırada bulunuyor. Son olarak Giresunspor maçından 3 puanla dönen Bursaspor, Süper Lig'e geri dönüş için iyi bir avantaj yakaladı.

FİKSTÜR AVANTAJINA SAHİP

Kalan son 3 maçını evinde oynayacak olan Bursaspor, fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Ligin son haftasında lider Hatayspor ile oynayacağı maça kadar kayıpsız devam etmesi durumunda büyük bir avantaja sahip olmuş olacak. Ligi ilk 2 sırada bitirip Süper Lig'e direkt olarak yükselmek isteyen Bursaspor, son haftalarda fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. Ligde ikinci sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile, maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Adana Demirspor'un bu akşam karşılaşacak olması, Timsah'a ciddi bir avantaj sağlayacak. Kritik karşılaşmada çıkacak olası bir beraberlik, Bursaspor'u son 3 haftada daha da iştahlandıracak.

BURSASPOR'UN KALAN MAÇLARI

04.07.2020 - Bursaspor - Altınordu

12.07.2020 - Bursaspor - Menemenspor

19.07.2020 - Hatayspor - Bursaspor