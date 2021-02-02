Bursaspor taraftarı Ali Akman'a tepkili

Bu sezon TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan 18 yaşındaki Ali Akman, takımının ligdeki en golcü oyuncusu konumunda. Sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Bu transferle birlikte Süper Lig'e uğramadan Avrupa'ya giden isimlerin arasına eklenen Ali Akman, transferde kulübe bonservis bedeli kazandırmamasından dolayın taraftarın tepkisini çekti.

Sezon sonuna kadar Bursaspor'da forma giyecek olan Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a sezon sonunun ardından katılacak. Genç golcünün, kulübe para kazandırmaması nedeniyle taraftarlar kadro dışı kalması yönünde tepkilerini sürdürüyor.

Bursaspor Kulübünün bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Ali Akman, 2021 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce dillerinde yorumda bulunan genç futbolcu, şunları söyledi:

"Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum."

