Bursaspor taraftarlarından Yemen'e yardım





BURSA (AA) - Bursaspor taraftarları, iç savaşın devam ettiği Yemen'de yardıma muhtaç kişilere ulaştırılması amacıyla Sadakataşı Derneği aracılığıyla nakdi yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı taraftarlar, topladıkları 130 bin lirayı Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat aracılığıyla Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal'a ulaştırdı.

Bölgede acil yardım ekibi bulunan derneğin koordinasyonunda ihtiyaç sahibi Yemenli ailelere un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtılacak. Tıbbi imkansızlıkların yaşandığı bölgelere ise mobil klinikle ulaşılarak hastaların tedavi ve kontrolleri yaşadıkları kamplarda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdal, Yemen'de yaşanan insani kriz için "Yemen için ses ver Türkiye" çağrısıyla herkesi harekete geçmeye davet ettiklerini hatırlattı.

Bursaspor taraftarlarının desteğine değinen Özdal, "Yemen konusunda hassasiyet gösterip bizlerle bölgeye yardım ulaştırmak istemelerinden dolayı bütün Bursaspor taraftarlarına teşekkür ederiz. Bölgede birlikte yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen paketi ve tıbbi yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana can kaybının 50 bini aştığı tahmin ediliyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kriz gün geçtikçe artıyor.

Kaynak: AA