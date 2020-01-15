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Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı

BURSA (AA) - Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan 27 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı.Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı


BURSA (AA) - Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan 27 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.


Kaynak: AA



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