Bursaspor-Tuzlaspor maçı, ertelenme riskiyle karşı karşıya!

TFF 1. Lig'de üst lige yükselme yarışı veren Bursaspor ve Tuzlaspor, 21. hafta oynanacak olan karşılaşmada 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Bursa ekibine meteorolojiden uyarı geldi. Maç saatinde yoğun kar yağışının olması beklendiği gerekçesiyle Bursa'ya uyarıda bulunan meteoroloji, yönetimi bu konuda önlemler almaya teşvik etti.

Beklenen kar yağışı Bursa'da Pazar gününden itibaren kendisini hissettirecek ve son yılların en yoğun kar yağışlarından birisi olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamalarda, kar yağışının en az 4-5 gün arasında sürmesi beklendiği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, Bursaspor yönetimi de yapılan uyarılı dikkate alarak gerekli önlemleri almaya başladı.

Ancak kar yağışının beklenilen düzeyde yağması göz önünde bulundurulduğunda maçın ileri bir tarihe ertelenmesi de söz konusu olabileceği düşünülüyor. Saat 19.00'da başlayacak olan Bursaspor-Tuzlaspor maçı esnasında hava sıcaklığı eksi 3 derece olacak.