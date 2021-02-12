TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Bursaspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 30 puanla 9. sırada bulunan Bursaspor kendi evinde kazanmak istiyor. Tuzlaspor ise 36 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Bursaspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Tuzlaspor karşılaşması, 16 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Uygar Bebek yapacak.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bursaspor-Tuzlaspor maçı da pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.