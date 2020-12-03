TFF 1. Lig'de 12. hafta maçları başlıyor. Haftanın açılış maçı, Bursaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde orta sıralarda bulunan Bursaspor, 11 maçta topladığı 14 puanla ligin 9. sırasında bulunuyor. Ümraniyespor ise 11 maçta 10 puan alarak 15. sırada yerini aldı. Bu ligde Bursaspor evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Ümraniyespor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Bursaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak Bursaspor - Ümraniyespor maçı, 4 Aralık Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Haftanın ilk maçı olma özelliğini taşıyan mücadele, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Hakan Ceylan olacak. Hakan Ceylan'ın yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Gökmen Baltacı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bursaspor - Ümraniyespor maçı da Cuma günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.