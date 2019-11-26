Bursaspor yenilmezlik serini sürdürmek istiyor





BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazanma üzerine odaklı bir takım oluşturmaya başladıklarını ve böyle devam etmek istediklerini belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde akşam idmanına çıkan futbolcular, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koşukavak, saha içinde zor mücadeleler görüldüğünü aktardı.

Koşukavak, puan durumunda da herkesin birbirine çok yakın olduğuna değinerek, "5 haftadır kaybetmemek çok güzel. Bu hafta da kazandığımız için mutluyuz. Burada sürekli kaybetmemek, kazanma üzerine odaklı bir takım oluşturmaya başladık. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir takım organize edecekseniz temmuz ve ağustos aylarını iyi geçirmek zorundasınız." diyen Koşukavak, şunları kaydetti:

"Kupa maçları, geçmişte devre arası 2 aydı, son 3-5 senedir 2-3 hafta. O yüzden sezon başları çok kritik öneme sahip. Transfer politikası ve oyuncu seçimi, antrenman anlamında çok önemli aylar. Biz bu ayları çok sağlıklı geçirmedik. Bu olumsuzluklara rağmen 23 puan topladık, memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağını umut ediyorum."



Koşukavak, ligde önümüzdeki haftalarda alt sıralarda yer alan takımlarla oynayacaklarını vurgulayarak, "Ligin alt sırasında yer alan takımlarla oynamak çok daha zor. Alt sıradaki takımların Bursaspor'a motivasyonu başka oluyor. Yukarıdaki oyuncu kaliteleri daha önce de Bursaspor'a karşı oynadıkları için onların öyle bir coşku ve heyecanı olmuyor. Alt sıradaki takımlar, savunma tarafını çok oynadıkları için bu da oyunun zorlaşmasına sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.







Kaynak: AA