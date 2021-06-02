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  3. Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Hüdavendigar Kent Parkı'nda bir araya gelen yeşil-beyazlı taraftarların havai fişekler eşliğindeki gösterisi, adeta görsel şölen oluşturdu.

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor Kulübünün 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı. Yeşil-beyazlı taraftar grupları, gün içinde özellikle sosyal medya üzerinden koordine olup Hüdavendigar Kent Parkı'na geldi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Burada saatin 21.00'i göstermesiyle binlerce meşale yakılıp, havai fişek gösterisi yapıldı. Parkın içinde bulunan derenin etrafında yakılan binlerce meşale, adeta görsel şölen oluşturdu. Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyip yıl dönümünü kutladıktan sonra dağıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

Bursaspor'a şölen gibi kutlama! 58. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı

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