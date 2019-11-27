Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
BURSA (AA) - Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması...
BURSA (AA) - Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan takım son bölümde taktik çalıştı.
Bursa ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT