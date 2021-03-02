Bursaspor'da Ali Akman gelişmesi! Kontratı feshedildi

Devre arası transfer sezonunda Eintracht Frankfurt ile gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayan genç forvet oyuncusu Ali Akman, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Ali Akman'ın sözleşmesi karşılıkla anlaşma ile fesih edildi.

Genç futbolcu Bursaspor forması ile çıktığı 18 maçta 10 gol attı, 3 asist yaptı. Genç futbolcunun piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 1,5 milyon euro olarak belirtiliyor.