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Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi

Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde yapılacaktır" denildi.

Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi

Bursaspor Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde yapılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA




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