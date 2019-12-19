Bursaspor’da İbrahim Üzülmez dönemi
Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde yapılacaktır" denildi.
Bursaspor Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizde yapılacaktır" denildi.
Kaynak: İHA
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