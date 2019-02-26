Bursaspor’da istifa şoku

Bursaspor Genel Sekreteri Ebubekir Keskin istifa etti. Kötü günler geçiren Bursaspor'da istifa geldi.

Genel Sekreter Ebubekir Keskin görevinden istifa etti. Bursaspor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu istifa sayısının da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA