Bursaspor’da Koşukavak dönemi sona erdi

Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA