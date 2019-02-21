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Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

- İdmana, sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk katılmadı

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

 

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Bu akşam kara yoluyla İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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