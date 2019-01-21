Bursasporlu futbolculardan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Bursasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Yeşil-beyazlı takımın yıldız futbolcuları Allano Lima, Muhammed Şengezer, Diafra Sakho ve Aytaç Kara Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Kanat oyuncusu Lima, "Bursaspor'un en iyi maçlarından biri olmadı ama sahada elimizden gelenin en iyisini yaptık. İkinci yarıda ritmimizi yakaladık. Şimdi çalışmaya devam edip, hocamızın istediklerimizi sahada uygulayacağız" dedi.

Muhammed: "Kaçan çok fazla pozisyon var"

Genç kaleci Şengezer ise, "Gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Maçtan önce taraftarlarımız hazırlanıyordu. Biz, futbolcular olarak da hazırlandık. İlk yarı 1-0 geriye düştük ve kötü futbol oynadık. İkinci yarı gerçek Bursaspor'u sahaya sürdük. İki, üç gol fazla bulabilir. Kaçan çok fazla pozisyon var. İleriki maçlarda bu kaçan golleri değerlendirirsek farklı yerlerde olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Her pozisyona iyi hazırlanmaya çalışıyorum"

Kayserispor maçını ve sözleşme uzatmasını değerlendiren genç eldiven, "Kayserispor maçına iyi bir antrenman ve motivasyon ile çıkmayı düşünüyoruz. Zor bir deplasman. İnşallah galip gelip Bursa'ya döneriz. Allah'a şükür doğup, büyüdüğüm şehirde mukavelemi uzattım. İnşallah iyi gider. Golü atan oyuncu kariyeri çok yüksek. Kaleci her şeyi beklemeli. Ben bunları kafama takmıyorum. Her pozisyona iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Uçtum, kurtaramadım. İnşallah bir dahakine uçtuğumda kurtarırım" açıklamasını yaptı.

Sakho: "Büyük karşılaşma çıkarttık"

Diafra Sakho ise, şunları söyledi:

"Öncelikle burada olmaktan mutluyum. Sakatlığımın çok daha uzun olacağını düşünüyordum. Doktorlar iyi iş çıkarttı. Şu anda çalışmaya devam edeceğim. Öncelikle dinlenmemiz gerekiyor. Beraberlik maç bitse de büyük karşılaşma çıkarttık. Hocamızın dediklerini dinleyip, Kayseri maçına hazırlanacağız."

Aytaç: "İki devreli oyun vardı"

Bursaspor'un golünü atan Aytaç Kara ise, "Bu maçta iki devreli oyun vardı. İlk devre iyi başlayamadığımızı düşünüyorum. Uzun oynadığımız toplarda Fenerbahçe bütün topları topladı. Biz de geriye yaslandığımız için rahat oyun sergilediler. Çok boş alan buldular. İkinci yarı sahaya çıktığımızda Yusuf ve Lima'nın oyuna girmesi bize büyük hareketlilik getirdi. Onlarında katkısıyla iyi bir 45 dakika izlettik. Yakaladığımız pozisyonlar var. İkinci yarı attığım gol için mutluyum. Şansızlığımızı kırmamız gerekiyor. Bursaspor camiasını inşallah hak ettiğimiz yere getiririz. Ligin renkli takımıyız. Taraftarımızın ayağına sağlık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA