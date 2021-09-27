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  3. Bursaspor’un eski teknik direktörü İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

Bursaspor’un eski teknik direktörü İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

Bursalı teknik direktör İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını televizyondan takip ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Bursaspor’un eski teknik direktörü İsmail Ertekin, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

Bursaspor’un eski teknik direktörlerinden İsmail Ertekin, Bursaspor - Ankaragücü maçını TV başında takip ediyordu.

O esnada fenalaşan Ertekin hastaneye kaldırıldı. Hastanede yakınlarına kalp krizi geçirdiği bildirildi. 62 yaşındaki teknik adamın ameliyata alındığı bilgisi verildi. Ertekin’e anjiyo yapıldığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Bursaspor’un eski teknik direktörü, Bursaspor-Ankaragücü maçını izlerken kalp krizi geçirdi

BURSASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE OLDU?

TFF 1. Lig'de Bursaspor, Eren Derdiyok'un hat-trick yaptığı maçta Ankaragücü'ne 4-0 yenildi. Ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ankaragücü galibiyeti kucakladı. Galibiyeti getiren goller 21, 25 ve 67. dakikalarda Eren Derdiyok, 46. dakikada Yusuf Abdioğlu tarafından kaydedildi. 

Ankaragücü bu sezon mağlubiyet yaşamazken puanını 15'e yükseltti. Bursaspor ise yeni hocasıyla ilk maçında beraberlik alırken 5 puanda kaldı.

Ligde Bursaspor önümüzdeki hafta Boluspor'a deplasmana gidecek. Ankaragücü evinde Erzurumspor ile karşılaşacak.

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