Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, dünya devlerini peşine taktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen genç yıldız Ali Akman, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Birçok yabancı kulüp tarafından izlemeye alınan 18 yaşındaki Ali Akman için İngiliz basınından dev bir iddia geldi.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Chelsea, Ali Akman'ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21'in de milli forveti Ali Akman'ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa'nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı."

Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söylenen Ali Akman, Süper Lig'e uğramadan TFF 1. Lig'den direkt Avrupa'ya giden genç yıldızlarımız arasında olabilir.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ali Akman, 18 yaşındadır. Ali Akman, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Ayhan Akman'ın yeğenidir.1.73 boyuna sahip olan genç futbolcu, sol ayaklı ve santrfor bölgesinde görev yapıyor.

Genç oyuncunun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve babası kim? Ali Akman hangi takımlarda oynadı?