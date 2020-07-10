TFF 2. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bursaspor'un dikkat çeken forveti Kubilay Kanatsızkuş'a Fransa 2. Lig'den talip olduğu belirtildi. Le Havre daha önce Bursaspor'dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna katmıştı.

Le Havre'nin Teknik Direktörü Paul Le Guen’in ısrarla Kubilay Kanatsızkuş'u istediği belirtiliyor.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ'UN BURSASPOR PERFORMANSI

Bursaspor'un altyapısında çıkan ve 2015 yılından beri yalnızca Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Kubilay, bu sezon 30 maçta forma giydi. Takımının gol yükünü üstlenen genç forvet çıktığı 30 maçta 7 gol 2 asistle oynadı.