Bursaspor'un kararı ses getirecek! Ali Akman kadro dışı bırakıldı...

Bursaspor'un maddi yetersizlikler dolayısıyla transfer yapamayıp genç oyuncularını sahaya sürmesiyle birlikte parlayan Ali Akman, takımının TFF 1. Lig'de gol yükünü taşıyan isim olarak sezona devam ediyordu.

Ara transfer dönemi boyunca adı Avrupa kulüpleri ile anılan Ali Akman, tercihini Eintracht Frankfurt'tan yana kullanmış ve Alman ekibiyle sezon sonu için anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşmanın etik dışı olduğunu savunan Bursaspor Kulübü ise genç ve gelecek vaat eden oyuncusu Ali Akman'ı çok tartışılacak bir kararla kadro dışı bıraktı.

18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'a etik dışı transfer olduğunu belirten yeşil beyazlı kulüp, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun dikkatine; Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bursaspor Yönetim Kurulu."

"NE YAPTI DA KADRO DIŞI KALDI?"

Genç oyuncunun geleceğini direkt olarak etkileyen bu karar sonrası sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu. Oyuncunun amcası olan eski futbolcu Ayhan Akman, TRT Spor'da konu hakkında şunları söyledi:

"Ali ne yaptı da kadro dışı kaldı? Yazın da teklifler vardı. Kulübüne para kazandırarak gitmek istedi. Şimdi de kadro dışı kaldı. Goller attı. Bursaspor'a hizmet etti. Bu çocuğun hayalleri var."