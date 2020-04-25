Bursaspor’un ’Şampiyon Kadrosu’ Korona virüsle savaşıyor

Geçtiğimiz günlerde Bursaspor'un efsane oyuncusu Batalla'nın isminin bulunduğu tulumla dezenfekte çalışması yaparak gündeme gelen Kestel Belediyesi, bu kez 2010 yılında şampiyon olan Bursaspor'un, şampiyon kadrosunu unutmadı.

Kestel Belediyesi'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın isminin ve forma numarasının yazılı olduğu tulum ile dezenfekte çalışması gerçekleştirirken gündeme gelmişti. Kestel Belediyesi, bu kez 2010 yılında şampiyon olan yeşil-beyazlı ekibin şampiyon kadrosunu unutmadı. Şampiyon takımda yer alan 11 oyuncunun ismini, tulumlarına işleyen ekipler, dezenfekte çalışmalarına renk kattı. Kestel Belediyesi'nin bu projesi, Bursasporlu taraftarlar tarafından övgü ile karşılandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce beğeni ve yorum aldı. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kısa bir süre önce, efsane futbolcumuz Batalla'nın ismini ve forma numarasını tuluma işlemiştik. Bu hareketin ardından çok olumlu tepkilerle karşılaştık. Şimdi ise 2010 yılında şampiyon olan Bursasporumuzun, şampiyon kadrosunu tulumlara işledik. Şampiyon kadromuz, Kestelimizin sokaklarında korona virüs ile mücadele edecek. Bu zorlu süreçte herkes için bir moral kaynağı olacağını düşündük. Bursaspor'a olan sevgimizi, yeşil beyaza olan aşkımızı hiç bir şey engelleyemez" diye konuştu.

Öte yandan, Bursaspor Kulübü ve Başkanı Mesut Mestan, şampiyon kadronun isimlerinin yer aldığı dezenfekte çalışmasını, sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek verdi.

Kaynak: İHA