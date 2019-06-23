Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan oldu

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Mesut Mestan ve yönetimi seçildi.

Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, 1079 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa tek aday olarak giren Mesut Mestan, genel kurul üyelerine yaptığı konuşmada kendisine yönelik sataşmalara cevap vereceğini belirterek, "4 kez aday oldum ve kimsenin adamı olmadım. Eğer öyle olsaydı 4 seçimi de kaybetmezdim. Eğer birisinin adamı olacaksam sizlerin adamı olurum. Bursaspor'un bana ihtiyacı olduğunu gördüm ve Bursaspor'u da sahipsiz bırakamazdım. Hiç kimse Bursaspor'un üzerinde değildir. Birlik beraberliği sağladık şampiyon olduk olduk. Koltuk sevdalısı hiçbir zaman olmadım. Çok atıp tutanlar keşke aday olsalardı da ben de gücüme göre yardım ederdim. Herkes kaçtı biz medeni cesaretimizle aday olduk. Bizim taraftarımız çok akıllıdır. Her şeyin farkındalar" diye konuştu.

Mesut Mestan, yapılan açık oylama sonucunda yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Akabinde başkan Mestan, teşekkür ederek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Ayrıca Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu'na ise Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi seçildi.

Bursaspor Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

- Yönetim Kurulu

Asil: Mesut Mestan, Ahmet Eraslan, Erol Turan, Uğur Çelikyay, Kıvanç Cakalıoğlu, Konuralp Yeşil, Fatih Öztürk, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ali Büyükkurt, Ersin Toker, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu.

Yedek: Rıdvan Özkan, Ali Nazım Tekelioğlu, Erdinç Doğan, Burak Yağız, Alper Akar, Ali Ağır.

Disiplin Kurulu (Asil): Av. Mustafa Kemal Şençayır, Av. Sungurtekin Öztan, Av. Umut Önel.

Disiplin Kurulu (Yedek): Av. Cihan Kayrak, Av. Aygül Arda, Av. Engin Demir.

TFF Delege Kurulu (Asil): Besim Hacıoğulları, Hasan Başaran, Mustafa Kemal Gürmen, Mehmet Çakman.

TFF Delege Kurulu (Yedek): Ali Yüksel Deliçay, İlhan Biçer, Fehim Ferik, Ersoy Saitoğlu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkanlık seçimi

- Mesut Mestan'ın konuşması

- Basın mensuplarına poz verilmesi

- Detaylar

DHA