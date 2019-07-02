Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Süper Lig'den bu sene düşen Bursaspor için yeni teknik direktör belli oldu. Bursalı kulüp, teknik adam Yalçın Koşukavak ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Bursa'da yeni isim belli oldu. Transfer dönemine girmişken yeni bir teknik direktör ismi daha gündemde.
Bursaspor, teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ı getirdi. Deneyimli teknik adam bugün sözleşme imzalayacak.
Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelen Koşukavak, anlaşmanın ardından tesisleri inceledi. Deneyimli teknik adam, bugün tesislerde resmi sözleşmeyi imzalayacak. Koşukavak daha önce Gazişehir Gaziantep FK., İstanbulspor, Altay, Şanlıurfaspor ve Bursa Nilüferspor’da görev almıştı.
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