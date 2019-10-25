Bursa’ya 500 milyon liralık ek kaynak bekleniyor

Ak Parti tarafından hazırlanan yerel yönetimler kanun tasarısına göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi bütçeden alacağı pay yıllık tahmini 500 milyon lira civarında artacak.

AK Parti'nin Ocak ayında Meclis'e sunmayı planladığı "yerel yönetimler" kanun tasarısına göre 30 büyükşehir belediyesinden 25'inin bütçeden aldıkları vergi payları artırılacak. Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum belediyelerinin vergi geliri payı ortalamasının üzerinde kaldığı, 25 büyükşehir belediyesinin ise ortalamayı geçemediği belirlendi. Ortalamanın altında kalan 14'ü Ak Partili, 8 tanesi CHP'li ve 3'ü ise kayyum tarafından yönetilen Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri artacak.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Maliye Bakanlığı'ndan şehirlere aktarılan pay konusunda Bursa'nın mağdur illerin başında geldiğini belirterek, "Bazı şirketlerin merkezinin başka şehirlerde olmasından dolayı yıllık kaybımız 500 milyon liraya yakın. Pay dağıtımının nüfus kriterine göre yapılması için mecliste düzenleme yapılacak. Bizim gibi mağdur illerin sıkıntısı giderilecek. Nüfusumuz Kocaeli'den yüzde 50 fazla olmasına rağmen onlar 2,1 milyar lira pay alırken Bursa 1 milyar 476 milyon lira pay alıyor" dedi.

"Yıllık kaybımız 500 milyon, nüfus kriter alınmalı"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde mağdur belediye başkanları olarak Çevre Şehircilik, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarıyla toplantılar yaptıklarını hatırlatan Alinur Aktaş, ""Pay dağıtımlarıyla alakalı belirli kriterler var. Nüfus başta diğer kriterler. Bu kriterlerden dolayı Bursa da dahil olmak üzere olumsuz yansımamalar var. Sanayi şehriyiz 4.büyük şehiriz. Kriterler, yüzölçüm, yol ağı kıyaslandığında bu manada yüksek paydada gelir temin etmemiz lazım. Bizim mağduriyetimiz söz konusu. Yıllık 450-500 milyon kaybımız söz konusu. Bunları dile getirdik. Mağduriyet sadece Ak Partili belediyelerle alakalı değil Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer belediyelerle de alakalı. Nüfus Avrupa'da en önemli kriterdir. Fabrikanın merkezi başka yerde olabilir. Kirletiyorsa, buranın havasını yolunu kullanıyor, elemanları buranın kanalizasyonunu kullanıyor. Yerel belediyecilik hizmetlerinin tamamını veriyoruz. Bu manadaki ölçümlemenin sağlıklı olmadığını ifade ettik" diye konuştu.

Alinur Aktaş, yeni düzenlemelerle ilçe belediyelerinin mali yapılarının da güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

"Faydalı olacak"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yeni düzenlemenin faydalı olacağını belirterek, "Biliyorsunuz büyükşehir kanunuyla birlikte bazı çalışmalar büyükşehir belediyelerine bazı çalışmalar da ilçe belediyelerine aktarılmıştı. Bunlarla ilgili belediyelerden gelen geri bildirimlerden dolayı düzenleme gelecektir. Bunların yetkilerinin bir noktada toplanmasının daha doğru olacağına yönelik bir kanaat vardı. Dolayısıyla alt yapı gibi büyük hizmetlerin büyük ihtimalle büyükşehir belediyeleri tarafından devam ettirilecek ama onun dışındaki küçük hizmetler ilçe belediyelerine bırakılacak gibi genel bir kanaat var. Ben bulunduğumuz noktadan daha da faydalı olacağına inanıyorum. Büyükşehir belediyelerine aktarılan hizmetler, yetki ve kaynaklarıyla birlikte ilçe belediyelerine bırakılacak. Yani tam manasıyla eski sisteme dönüş yok ki doğru olanı da bu. Bu sistemle birlikte kendi kaynağımızı kendimiz yönetmiş olacağız " diye konuştu.

Kaynak: İHA