Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursuluk Sınavı diğer adıyla İOKBS, 2019 yılı için sınav tarihi belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yapacağı başvurular e-okul üzerinden gerçekleşebilecek. Peki,2019 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl yapılır?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav başvurusu; 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında olacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacaktır.

Sınav giriş belgeleri 17 Mayıs 2019'da yayımlanacak. Sınav 2 Haziran saat 10:00'da yapılacak. Sonuçlar ise 22 Temmuz 2019'da yayımlanacak.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacak.

İOKBS'DE KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Yani saat 12.00'da sınav sona erecek.

Sınavın geçersiz olacağı durumlar;

- Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi

- Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi

- Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması

- Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

KAÇ NETLE BURSLULUK SINAVI KAZANILIR?

İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

SINAV BAŞVURUSU HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Öğrencinin,

a. e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse, Başvuru geçersiz sayılır.

