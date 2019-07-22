Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? 2019 | Bursluluk taban puanları 2019

Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? 2019 Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? 2019 sorusu internette araştırılıyor. Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Birçok kişi sonuçların açıklanması ile taban puanları merak etmeye başladı. Peki Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? 2019 Ayrıntılar haberimizde.

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Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? 2019 sorusu internet üzerinde aratılıyor. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte birçok kişi taban puanları merak etmeye başladı. Peki Bursluluk sınavı kaç puan ile kazanılır? 2019 Detaylar haberimizde. BURSLULUK SINAVI KAÇ PUAN İLE KAZANILIR? 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan lise kontenjanları ve taban puanları "e-okul meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. BURSLULUK SINAVI TABAN TAVAN PUANLARI -Diğer çocuk kontenjanı : 450,184 puan

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 311,902 puan

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 143,976 puan

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 439,906 puan 6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755 -Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85 -Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702 -Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018? -Diğer çocuk kontenjanı : 409,379 -Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983 -Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643 -Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205 9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018? -Diğer çocuk kontenjanı : 394,447 -Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052 -Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576 -Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631 8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018? -Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77 -Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12 -Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15 9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018? -Diğer çocuk kontenjanı : 394,447 -Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052 -Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576 -Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631 10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018 -Diğer çocuk kontenjanı : 388,864 -Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762 -Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222 -Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206 Etiketler : LGS, 2019, bursluluk sınavı



