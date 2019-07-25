Bursluluk Sınavı Türkiye birincisi Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu’ndan

Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulu 2019 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nda da başarılarını artırarak devam ettirdi. Okul öğrencisi Ahmet Salih Ulusoy 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Türkiye birincisi Ahmet Salih Ulusoy'u makamında kabul etti. Ziyarette Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kumray Nalan Can, Okul Müdürü Mevlüt Baki Tunç ve Türkiye birincisi öğrencinin annesi Fatma Ulusoy da hazır bulundu.

Kaymakam Çaykara, elde edilen başarının hem Şehzadeler, hem Manisa açısından önemli olduğunu söyleyerek, Ahmet Ulusoy'a altın takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nun 19 öğrencisi burs kazandı. Tecrübeli idari kadrosu, öğretmenleri, okul gelişim ekibince sağlıklı bir iletişim ile yönlendirilen veli ve okul çevresinin katkılarıyla öğrencileri geleceğe hazırlayan Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nun 8'i kız 11'i erkek toplam 19 öğrencisi lise eğitiminin sonuna kadar aylık 260 TL geri ödemesiz burs almaya hak kazandı. Merkez İmam Hatip Ortaokulu 2019 LGS ve Bursluluk Sınavı'ndaki başarıları ile birlikte başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA