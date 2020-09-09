Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti! Sinüslerinden 11 tane kurtçuk çıktı
Antalya'da 52 yaşındaki Havva Şirin isimli bir kadın, çoğu kez kuru öksürük, burun akıntısı ve ses kısıklığı şikayetleriyle gittiği hastanede girdiği ameliyat sonrası burnundan 11 tane kurtçuk çıkarıldı. Ameliyatı yapan Dr. Özer Erdem Gür, böyle bir vakaya 21 yıllık hekimlik hayatında ilk kez rastladığını söyledi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan olayda burun kaşıntısı, burun akıntısı, kuru öksürük ve ses kısıklığı şikayetlerine bir teşhis konulamayan Havva Şirin isimli bir kadın, evinde burnunu sildiği kağıt mendilde canlı bir kurtçuk görmesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından burnundan 11 adet kurtçuk çıkan kadın, görenleri şaşkınlığa uğrattı.
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