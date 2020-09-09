Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti! Sinüslerinden 11 tane kurtçuk çıktı

Antalya'da 52 yaşındaki Havva Şirin isimli bir kadın, çoğu kez kuru öksürük, burun akıntısı ve ses kısıklığı şikayetleriyle gittiği hastanede girdiği ameliyat sonrası burnundan 11 tane kurtçuk çıkarıldı. Ameliyatı yapan Dr. Özer Erdem Gür, böyle bir vakaya 21 yıllık hekimlik hayatında ilk kez rastladığını söyledi.