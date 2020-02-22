"Burun estetiğinin kaderini belirleyen faktör deri yapısıdır"

Burun estetiği operasyonlarında iyileşme süresi ile şekillendirmeyi yakından etkileyen kalın ve ince deri faktörünü KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Alp anlattı.

Teknik anlamda kolay sayılmayan burun estetiğinde zorluğun burnun kemerli ya da eğri olmasından ziyade kemik, kıkırdak ve deri yapısından kaynaklandığını söyleyen Op. Dr. Ahmet Alp, kalın derili hastalarda iyileşme süresinin uzunluğu ve şekillendirme açısından estetik operasyonun daha zor olduğunu belirti.

"Her zaman fotoğraflardaki gibi olmaz"

Burun estetiği operasyonu olmak isteyen hastalarının birçoğunun ellerinde fotoğrafla gelerek böyle bir burun istiyorum dediğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Alp, istenilenin her zaman başarılamamasındaki en büyük engelin derinin kalınlığı olduğunu vurguladı.

İnce derili burunlarda detayların daha net gözükebildiğini, kalın ciltlerde ise böyle bir şansın olmadığını belirten Op. Dr. Alp, derinin cilt altı müdahalelerle inceltilebilir olsa da yeterli olmadığını belirti.

Kalın derili hastalara zorunlu olmadıkça operasyon tavsiye etmediklerini, çünkü burnun yeterince küçültülemediğini belirten Op. Dr. Ahmet Alp, bunun nedenini işe şu şekilde ifade etti: "İyi ve küçük burun beklentisi kalın derili burunlarda çok mümkün olmuyor. Çünkü burun küçülse de yüzün cildi aynı şekilde kalıyor, bunun da sebebi ciltten kesi yaparak çıkarım yapamıyor olmamız. Eğer bu yapılırsa nefes alımı olumsuz etkileneceği gibi, fazla küçültülen burnun çevresinde de potluk olabiliyor. Bize sadece burnu şekillendirdikten sonra kalan cildin yeni burnu sahiplenmesini beklemek kalıyor."

"İyileşme süreçleri de uzuyor"

Kalın derili hastalarda rinoplasti operasyonları sonrasında iyileşme süreçlerinin de uzadığını belirten Op. Dr. Alp, özellikle ilk 6 ayda bu tip hastalarda mevcut şişlik ve ödemler yüzünden burnun daha büyük görünebildiğini, bu yüzden sabır gerektiğini belirtti.

Burnun kendi şeklini almasının 1 yılı bulduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Alp, bu sürecin daha hızlı ve sağlıklı geçmesi adına 1 ila 4 kez kortizon uygulaması yapılarak ödemlerim indirebildiğini sözlerine ekledi.

İnce derili burunların erken dönemde daha hızlı şekil alması ve iyileşmenin daha hızlı olması açısından avantajlı olduğunu belirten Op. Dr. Alp, dezavantajını ise şu şekilde anlattı: "İlerleyen yıllarda ufak pürüz ve travmalarda ince derili burunlar alttaki ayrıntıyı daha çok gösteriyor. Ancak böyle durumlarda oluşan küçük boşlukları dolgu ile kamufle edebiliyoruz. Öncesinde ise tedbir olarak hastanın saçlı derisinden aldığımız ince zarı oluşabilecek küçük pürüzlere karşı kullanıyoruz."

Kaynak: İHA