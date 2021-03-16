Burun ve göğüs ameliyatı oldu, yıllardır ağrısı dinmedi

Samyeli Ünsal 2018 yılında Bahçelievler Medical Park Hastanesinde burun ve göğüs ameliyatı oldu. Aynı anda yapılan iki operasyonun ardından genç kadının ağrıları arttı. Hastane ameliyatta yapılan hatayı kabul edince genç kadın 2019'de tekrar burun ameliyatı oldu. Aradan iki yıl geçmiş olsa bile Ünsal'ın şikayetleri devam ettiği için Ünsal hukuki mücadeleye hazırlanıyor.

"GÖĞSÜMDE SİMETRİ PROBLEMİ İÇERİSİNDEKİ SLİKONDAN KATLAMA OLDU"

Yaşadığı zorlu günleri anlatan Ünsal, “2018 yılında özel bir hastanede burun ve göğüs ameliyatımı aynı anda oldum. Burun ameliyatım sıkıntılı olduğu için bir daha yapıldı ikisi de maalesef ki çok kötü oldu. Ameliyatta iki sene geçmesine rağmen göğsümde simetri problemi içerisindeki silikondan katlama oldu. Doktorumla görüştüm 'ben o hastaneden ayrıldım sana yardımcı olamayacağım' dedi. Hastaneyle zoraki bir şekilde görüştükten sonra bununla mutlu olmam gerektiğini söylediler. Benimle birlikte sorun yaşayan insanların sesi olmak istiyorum. Ben merdiven altı bir yerde ameliyat yaptırmadım özel hastanenin kurum ve doktorlarına güvendim ve olumlu sonuç almadım" ifadelerini kullandı.

"KENDİME AYNADA BAKMAK İSTEMİYORUM"

Özel bir hastanede geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sağlık durumunun bir türlü düzelmediğini dile getiren genç kadın, "Burnumun üstü çok kalın bir şekilde kaldı uyurken ağzım açık bir şekilde uyuyorum. Bu da benim için bir sıkıntı. İki senelik ameliyatın ardından göğüslerim sarktı, bana küçük bir protez konmuş elimle dokunduğum anda göğsümde sarkma, içerde katlanma var; simetrisi çok kötü ve ben giyindiğim anda kendime aynada bakmak istemiyorum." diye konuştu.

"BENİ OYALADILAR

Olayların hem sağlığını hem de psikolojisini etkilediğini söyleyen Ünsal, "Bununla alakalı psikolojim çok bozuldu kendimi çok kötü hissediyorum. Hukuki boyuta taşımak istedim. Hastane benden zaman istedi, bu zaman içinde beni hep oyaladılar, yardımcı olmadıkları için hem suç duyurusunda bulunacağım, hem doktorum hem de hastaneyle alakalı yasal haklarımı her yönden arayacağım” dedi.