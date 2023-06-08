Burundaki Siyah Nokta Nasıl Geçer? Siyah Nokta Nasıl Sıkılır?

Haftada bir veya iki kez hafif bir yüz peelingi veya eksfoliyant kullanarak ölü deri hücrelerini ve gözeneklerde biriken kirleri uzaklaştırabilirsiniz. Bir kâse sıcak suyun üzerine eğilerek yüzünüzü buharla temas ettirin. Bu, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca buharın etkisine maruz kaldıktan sonra nazikçe temiz bir havluyla yüzünüzü kurulayın. Piyasada siyah nokta temizleyici şeritler bulunmaktadır. Bu şeritleri burun bölgenize uygulayarak, gözeneklerde biriken kir ve yağın yüzeyde toplanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, bu şeritler geçici bir çözüm olup, sorunu kökten çözmez. Bazı insanlar siyah noktaları sıkma yöntemini tercih eder. Ancak, bu yöntemi doğru şekilde uygulamak önemlidir. Peki, evde en doğru yöntemle siyah nokta nasıl sıkılır?

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Siyah Nokta Nasıl Sıkılır? Profesyonel Destek Almak Önemli Midir?

Siyah nokta çıkarmak için temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Steril bir siyah nokta çıkarma aracı kullanarak siyah noktaları hafifçe sıkabilirsiniz. Ancak, bu işlemi doğru sterilizasyon ve hijyen kurallarına uyarak yapmanız önemlidir. Eğer bu yöntemi kullanmak isterseniz, bir dermatologdan veya uzman bir estetisyenden yardım almanız tavsiye edilir. Bu işlemi evde gerçekleştirirken de çok kullanışlı ve steril cilt bakım ürünlerinin kullanmalısınız.

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Düzenli olarak cildinizi temizlemek ve nemlendirmek siyah noktaların oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yağsız ve komedojenik olmayan ürünler tercih edin ve cildinizi aşırı yağlardan arındırın. Siyah noktaların kalıcı olarak ortadan kaldırılması için düzenli cilt bakımı ve temizliği önemlidir. Buhar ile cilt temizliği yapmak mümkün olur. Cilt bakım rutininizi buhar sonrası doğru ürünlerle desteklemek ve gerektiğinde bir uzmana danışmak gerekir. Cilt sağlığınızı korumak için seçtiğiniz ürünler çok önemlidir. Cilt tipinize uygun ürünler ile temizlik ve bakımı tamamlamalısınız.

Siyah Nokta Nedir?

Siyah nokta ergenlik döneminde sivilceler (akneler) ile birlikte en çok rahatsızlık veren sorunlardan biridir. Estetik olarak kişileri rahatsız eden siyah noktalar, aslında bir cilt sorunudur. Siyah nokta, tıkanmış gözeneklerdir. Sivilceler, iltihaplı olması sebebiyle daha çok sıkma isteği uyandırsalar da siyah nokta sıkma da pek çok kişinin geliştirdiği bir alışkanlık olmuştur. Ancak siyah nokta sıkmak cildin durumunu kötüleştirebilir. Tıp dilinde komedon olarak bilinen siyah nokta, bir saç folikülü veya cildin doğal olarak ürettiği yağı (sebum) ve ölü hücrelerin gözenekleri tıkamasıdır. Siyah noktalara inflamatuar olmayan sivilce lezyonları da denebilir. Kısacası foliküler ölü deri hücreleri veya yağ ile tıkanırsa buna siyah noktalardır. Gözenekler tarafından üretilen sebum oksijenle tepkimeye girerek rengi koyulaşır ve siyahlaşır. Bu nedenle siyah nokta olur.

Siyah Noktalar En Çok Nelerde Görülür?

Yanaklarda siyah nokta olabileceği gibi en çok burunda siyah nokta görülür. Ancak vücudun her yerinde siyah nokta olabilir. Hafif yükselti oluşturur ve renginin koyu olması nedeniyle kolaylıkla fark edilir. Özellikle aynaya dikkatle bakıldığında burundaki siyah noktalar hemen fark edilir. Yanakta siyah nokta oluşması da son derece olağandır. Aslında hafif bir akne türü olan siyah noktalar, yüzün daha çok yağ bezlerinin olduğu bölgelerde görülür. Bu yüzden de en çok alın, burun ve çenede ortaya çıkar. Ayrıca boyun, sırt ve göğüs bölgelerinde de oluşabilir.

Yağlı Ciltler Daha Yatkın

Ciltte tıkanmış gözeneklerin üzeri açıksa siyah nokta, üzeri kapalıysa beyaz nokta halini alır. Akne bakterilerinin çoğalması sebebiyle de beyaz noktalara kıyasla siyah noktalar daha az enfekte olurlar. Siyah noktalar, yağ lifleri olarak bilinen sebasöz filamentler de gözeneklerin tıkanmasıdır. Ancak yağ lifleri cilt renginde veya hafif gri renktedir. Siyah noktalar da bu bölgelerde çıkar. Yağlı cilde sahip kişilerde şüphesiz gözeneklerin tıkanması, buralarda bakterilerin gelişip beyaz, siyah ve papüllere yol açması daha olasıdır. Bu cilt tipine sahip kişilerin cilt temizliği yaparak tıkanık gözeneklerini sürekli açık tutmasını sağlamak birincil önceliktir.

Siyah Nokta Neden Olur?

Siyah noktaların oluşma sebebi sebum salgılayan gözeneklerin tıkanmasıdır. Cilt folikülleri sağ ve yağ bezi içerir ki bunlar da yağ üretir. Kısacası cildin doğal dengesi için bu yağa ihtiyacı vardır. Bu sayede cilt yumuşak ve nemli kalabilir. Bu hassas dengenin bozulması siyah noktalara zemin hazırlar. Bu etmenler de şöyle sıralanabilir:

Ölü cilt hücreleri, sebum ve makyaj gibi sebeplerle tıkanan gözenekler kirli ve yağlı bir cilt yaratarak siyah noktalara sebep olur.

Spor, ısı veya stres kaynaklı terlemeler gözeneklerin aşırı çalışmasına neden olabilir. Çok terleyen kişiler veya spor yapan kişiler, egzersiz sonrası ciltlerini iyi temizlemediğinde cilt kiri ve kalıntılar gözeneklerde birikme yapar ve siyah nokta olarak ortaya çıkabilir. Terlemek çirkin gibi algılansa da aslında gözeneklerin temizlenmesine ve cilt metabolizmasının hızlandırılmasına yardımcıdır ama bu terleme aşırı ise dengeyi bozar. Egzersiz sonrası da fazla teri ve kiri temizlemek için aceleci olun.

Saç ürünleri yüzle ile temas ettiğinde de gözeneklerde tıkanmalara sebep olabilir. Bu ürünlerin yüzünüzle temas etmemesi için saçlarınızı yüzünüzden uzak tutmaya çalışın.

Yağlı bir cilt siyah noktalar için iyi bir zemindir. Ellerle yüze dokunmak yağlanmayı artırabilir. Yağ, kir ve bakterilerin kolayca biriktiği telefonunuzu yüzünüze temas ettirmekten kaçınmaya çalışın. Telefonunuzu sıklıkla temizleyin. Yağlı bir cilde sahipseniz de beslenmenizi buna göre şekillendirin.

Siyah Noktalar Nasıl Geçer?

Siyah noktalardan kurtulma sanıldığı gibi siyah noktaların kolaylıkla sıkılması değildir. Siyah nokta temizliği doğru ürünlerin kullanılmasıyla mümkündür. Burun bantlarını siyah nokta giderici olarak görebilirsiniz. Siyah nokta sıkmaktan daha kolay bir yöntemdir. Haftalık olarak bu bant şeritlerini uygularsanız tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Siyah Nokta Sıkmak Zararlı mıdır?

“Siyah nokta nasıl sıkılır?” diye düşündüğünüzde bunun sivilceleri sıkmaktan daha zor olduğunu bilin. Daha yapışkan ve daha az sıvı olması nedeniyle siyah nokta sıkmak zordur. Siyah noktanın her iki tarafına baskı uygulayarak sıkılabilir. Hatta bunu sıcak bir duş sonrası siyah noktanın çıkmasını kolaylaştırır. Ancak siyah nokta temizlemeyi kendiniz sıkarak yapmanız tavsiye edilmez. Çünkü siyah noktaları sıktığınız parmaklarınızdaki bakteriler ve yağlar, cildinizi iltihaba ve enfeksiyona açık hale getirebilir. Bunlar da akne izlerine sebep olurken uzun vadede akne tablosunu kötüleştirebilir. “Burun üstü siyah noktalar nasıl geçer?” diye düşünüyorsanız derinlemesine olan siyah noktaları bile bantlarla yok edebileceğinizi bilin. Siyah nokta sıkmak şu sorunlara neden olabilir:

Siyah noktanın tamamını çıkaramayabilirsiniz. Hatta cildin daha da derinine itip tahrişe neden olabilirsiniz.

Siyah noktayı çıkardığınızda bakteri ve yağ girmesi söz konusu olabilir. Böyle olduğunda siyah noktalar büyüyüp daha çok yayılabilir.

Cildiniz hassas yapıdadır. Tırnaklarınız ise çok daha güçlü bir yapıya sahiptir. Tırnaklarınızla cildinize bir kuvvet uyguladığınız inflamasyon ve yaraya sebebiyet verebilirsiniz.

Siyah Noktalara Ne İyi Gelir?

Siyah nokta sıkmak yerine “siyah noktaya ne iyi gelir?” diye sorabilirsiniz. Bunun için reçetesiz satılan ürünlerden faydalanabilirsiniz. Bu ürünler kremler, jeller, pedler ve serumlar oluşabilir. Siyah nokta temizleme ürünlerinde bakterilerin yok edilmesini amaçlayan salisilik asit, benzoil peroksit ve rezorsinol gibi bileşenler mevcuttur. Evde siyah nokta temizleme ürünü olarak siyah nokta peeling veya siyah nokta temizleme maskesi yapabilirsiniz. Cilt tahrişi gibi sorunlara maruziyet verilmemesi için uzmanların önerdiği markaları tercih etmelisiniz.

Derinleşmiş Siyah Noktalar Nasıl Temizlenir?

Derin kökleri olan siyah noktaları temizlemek için yüzünüzü aşırı derecede ovmaya kalkmayın. Reçetesiz satılan ürünler işe yaramadığında daha kronikleşmiş siyah nokta sorunlarında doktor reçeteli ilaçlar kullanılabilir. A vitamini, AHA’lar (suda çözünen yağlar), BHA’lar (yağda çözünen yağlar) ve retionoidler içeren ilaçlar, gözeneklerin tıkanmasını önleyerek cilt hücrelerinin daha hızlı dönüşmesine yardımcı olabilirler. Derinleşmiş siyah noktalar için dermatologlar tarafından gözenek açma yöntemleri uygulanabilir. Bu tedavilerle ileride yaşanabilecek gözenek tıkanmaları da önlenebilir. “Sivilce ve siyah nokta nasıl geçer?” sorusuna verilebilecek cevaplar şunlardır:

Lazer ve ışık terapisi ile cildin üst katmanına zarar vermeden siyah noktalar ve akneler tedavi edilir. Amaç yağ üretimini azaltmak ve bakterileri yok etmektir. Özellikle iltihaplı akne tedavisinde kullanılan bu tür tedaviler derinleşmiş siyah noktalarda fayda sağlayabilir.

Kimyasal peeling de cilde solüsyon uygulamak suretiyle yapılır. cildin üst katmanı soyularak siyah noktalardan arındırılması ve daha pürüzsüz bir cilt elde edilmesi hedeflenir. Bu tedavi ile daha çok cilt dokusunun iyileştirilmesi sağlanır.

Mikrodermabrazyon ile de kuru ölü cilt hücreleri yenilenir. Siyah nokta temizleyici bir yöntem olarak da görülebilir.

Burundaki Siyah Noktalar Nasıl Geçer?

Siyah noktaları temizlemek ve tıkalı gözenekleri açmak için siyah nokta bantları kolaylaştırıcı bir rol üstlenebilir. Çünkü mıknatıs gibi bir görev gören bu bantları kullanmadan önce yüzünüzü yıkayın, ardından yapıştırın. Daha sonra kaldırıp tonik sürün cildinizi rahatlatın. Ancak ciltte tahriş olmaması için dikkatli kullanılması gerekir.

Yüzdeki Siyah Noktalar Nasıl Temizlenir?

Yüzdeki siyah noktalar için evde kendiniz birtakım tedaviler uygulayabilirsiniz. Evde siyah nokta tedavisi için öneriler şunlardır:

Çay ağacı yağını bir pamuğa yardımıyla siyah noktalarınıza sürün. Çay ağcı yağı bakterilerin ilerlemesini durdurabilir.

Tuz veya şekerle peeling yapabilirsiniz. Bu peeling ile ciltteki ölü hücreleri kazıyarak yok edebilirsiniz. Yüzünüzü ıslatıp siyah noktaların olduğu bölgelere hazırladığınız peeling’i sürün ve 30 saniye dairesel hareketlerle masaj yapın. Daha sonra yüzünüzü suyla yıkayın.

Yeşil çay yapraklarını ıslattıktan sonra siyah nokta olan bölgelere koyun ve yine 30 saniye dairesel hareketlerle masaj yapın. Daha sonra suyla yüzünüzü durulayın. Yeşil çay yaprakları aşırı yağ üretimine engel olurken antioksidan etkisiyle cildi canlandırır.

Siyah Nokta Nasıl Önlenir?

“Yüzdeki siyah noktalar nasıl geçer?” diye düşünmeden önce siyah noktaları önlemenin yollarına başvurabilirsiniz. Bunun için yapabilecekleriniz şöyle sıralanabilir:

Yüz Bakımı Yaptırın: İleri cilt problemlerini çözmek için uygulanan tedaviler buhar, profesyonel solüsyonlar, vb. ürünler içerdikleri için siyah noktaları önlemede de etkili olabilir. Gözenekler yüz bakımı ile açılabilir.

Doğru Ürünleri Seçin: Siyah noktaların önlenmesinde kullandığınız ürünlerin salisilik asit veya glikolik asit içermeleri önemlidir. Özellikle salisilik asit gözeneklerin açılmasına ve temizlenmesine yardımcı olurken cilt hücrelerinin yeniler. Gündelik cilt temizliğinde bu ürünleri kullanmaya özen gösterin. Yatmadan önce de cildiniz için kullanacağınız retinol içerikli ürünler sayesinde ciltteki pullanmayı önleyip kolajeni desteklemiş ve daha sıkı bir cilde kavuşmuş olursunuz. Sabahları dışarıya çıkmadan güneş kremi sürmeyi unutmayın.

Peeling Yapın: Hafif peelingler hem gözeneklerin açılmasında hem de cildinizi pürüzsüz yapma konusunda etkili olabilir.

Temizleme Fırçası Kullanın: Derinlemesine siyah nokta temizliği için fırça kullanabilirsiniz.

Detoks Maskesi Yapın: Haftalık uygulayacağınız maskeler ile yağ dengesini korurken yüzünü temizlemiş olursunuz. Çay ağacı yağı içerikli maskeler dezenfekte ederken kil maskesi kiri çıkarmada arındırıcı bir etki yaratır.

Yüzünüz Düzenli Yıkayın: Yüzünüzü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yıkamanız, gündüz ve gece biriken yağların giderilmesine yardımcı olur. Günde 2’den fazla yüz yıkamak da cildin tahriş olmasına neden olur. Ayrıca yüzünüzün ihtiyacı olan doğal yağlardan arındırarak aşırı yağ üretimini ve buna bağlı siyah nokta ve gözenek tıkanmalarını beraberinde getirir. Aşırı sebum üretimi fazla yıkama sonucu oluşur ve siyah noktaya sebep olur.

Aşırı Makyaj Yapmayın: Cildinize iyi bakmak istiyorsanız fazla makyajdan kaçının.

Yağsız Ürünleri Tercih Edin: Yağ içeren ürünler siyah noktalara davetiye çıkarabilir. Losyon ve güneş kremi tercihinde bulunurken su bazlı olanları kullanabilirsiniz.