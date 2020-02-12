Burundi'de sellerde 5 ayda 461 kişi öldü

DAKAR (AA) - Burundi'de ekim ayından bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 461 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Platformu Sivil Koruma Direktörü Anicet Nibaruta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2019'dan bu yana yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 12 bin evin yıkıldığını, 16 bin insanın yerinden olduğunu söyledi.

Nibaruta, meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre aşırı yağışların 3 ay daha süreceğini, şimdiye kadar 461 kişinin öldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Burundililerden yağışa karşı önlem almalarını isteyen Nibaruta, halka sel sularına kapılanları kurtarmak için yanlarında halat taşımalarını tavsiye etti.

Burundi'de ekim ayında başlayan yağışlar hazirana kadar sürebiliyor.

Kaynak: AA