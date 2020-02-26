Burundi'de silahlı kişiler polisle çatıştı: 24 ölü

DAKAR (AA) - Burundi'nin doğusunda, güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2'si polis 24 kişi öldü.

Polis Sözcüsü Pierre Nkurikiye, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başkent Bujumbura'nın kırsalında kimliği belirsiz silahlı kişilerden oluşan grup ile polis güçleri arasında çatışma yaşandığını bildirdi.

Çatışmada, gruptaki kişilerden 22'sinin öldürüldüğünü, 6'sının yakalandığını belirten Nkurikiye, çatışmada iki polisin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sözcü Nkurikiye, silahlı gruba ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Öte yandan, pazartesi günü yine silahlı kişiler ile polisler arasında çıkan çatışmada 1'i polis 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Yerel basındaki haberlerde, bahse konu silahlı kişilerin 20 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı olan muhaliflerden oluştuğu ileri sürülüyor.

- Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olayları

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

Kaynak: AA