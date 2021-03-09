Burundi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Burundi'nin Bayrağı Nasıldır?
Burundi'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Burundi'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Burundi hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Burundi ya da resmî adı ile Burundi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Ruanda, Tanzanya ve büyük bir kısmı Tanganika Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır.
Burundi'nin Başkenti?
“Gitega” şehri Burundi'nin başkentidir.
Burundi'nin Para Birimi Nedir?
“Burundi Frangı” Burundi'nin para birimidir.
Burundi'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Burundi'nin telefon alan kodu : + 257
Burundi'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Burundi
Burundi'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Gitega
Burundi'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Burundi
Burundi'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Gitega
Burundi'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Kirundi