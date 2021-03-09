Burundi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Burundi'nin Bayrağı Nasıldır?

Burundi ya da resmî adı ile Burundi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Ruanda, Tanzanya ve büyük bir kısmı Tanganika Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır.

Burundi'nin Başkenti?

“Gitega” şehri Burundi'nin başkentidir.

Burundi'nin Para Birimi Nedir?

“Burundi Frangı” Burundi'nin para birimidir.

Burundi'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Burundi'nin telefon alan kodu : + 257

Burundi'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Burundi

Burundi'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Gitega

Burundi'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Burundi

Burundi'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Gitega

Burundi'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Kirundi

Burundi'nin Bayrağı Nasıldır?