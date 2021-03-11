Burundi'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Burundi'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Burundi ya da resmî adı ile Burundi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Ruanda, Tanzanya ve büyük bir kısmı Tanganika Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır.

Burundi'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Burundi 10304520 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 86. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Burundi'nin Müslüman Nüfus sayısı 180000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 2 olarak rakamlara yansımıştır.

Burundi'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Burundi'nin yüz ölçümü 26757 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Burundi'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2150 km² Karasal Alan : 25680 km²

Burundi'nin Haritadaki Yeri / Konumu