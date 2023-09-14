BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi'de 2023 Güz dönemi kayıtları başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sunmak amacıyla kurulan ve binlerce vatandaşa dokunan BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi'de 2023 Güz dönemi kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda ve her yaşta hayat boyu öğrenmeye özel önem veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kültür, sanat ve eğitim alanında etkin ve kaliteli hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Her dönem düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kayserililerin de yoğun ilgisini gören Şehir Akademi, atölye ve seminerleri ile 2023 Güz Dönemi ile yine Kayserililerin hizmetinde olacak. Kentin geleceğine yön veren bir anlayışla strateji geliştirme ve araştırma eksenli faaliyetler ortaya koymak amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim ve irfan yuvası olmuş kadim kentin düşünce ve fikir dünyasına katkıda bulunan BÜSAM'da yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Son kayıt tarihi 1 Ekim olan Şehir Akademi 2023 Güz Dönemi 7 Ekim'de başlayacak. Programlar 12 hafta sürecek ve etkinliklerin tamamı herkese açık ve ücretsiz olacak. Seminer ve atölyeler yüz yüze yapılacak program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Gençlik Okumaları Seminer Dizisi'nin yanı sıra, Şehir Okumaları Atölyesi Yusuf Yerli tarafından, Mekân Okumaları Dursun Çiçek tarafından, Gündelik Hayat Okumaları Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu tarafından, Şiir ve Medeniyet Atölyesi Mustafa İbakorkmaz tarafından ve Sinemasal: Film Okumaları ise İsmail Doğu tarafından düzenlenecek. Katılımcılar, atölyelerde uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.

7 Ekim 2023'te başlayacak olan programda, katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.

BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

BÜSAM Şehir Akademi Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Son Haberler
’Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ yarın İstanbul’da başlıyor
’Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’ yarın İstanbul’da başlıyor
Erzurum’da "Okul Kolluk Görevlisi" uygulaması başlatıldı
Erzurum’da "Okul Kolluk Görevlisi" uygulaması başlatıldı
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Danişment Gazi şehitliğine ziyaretçi akını
Danişment Gazi şehitliğine ziyaretçi akını
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni kadrosuyla bu sezonda merakla izlendi: Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir, oyuncuları kim?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
Netflix fiyatı ne kadar oldu, aylık ve yıllık abonelik ücreti ne kadar, nasıl abone olabilirm?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
İstiklal Marşı kaç kıta? İstiklal Marşı ilk iki kıtası? İstiklal Marşını ilk mecliste ilk okuyan kişi kimdir? İstiklal Marşı ilk ne zaman okundu?
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Morca mağarası nerde, içinde ne var derinliği kaç metre, Morca mağarasına nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulun açıldığı ilk gün öğrencilerine kavuşmak isterken kansere yenik düştü
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!