Busanello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Busanello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Busanello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Busanello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Busanello 29 Ekim 1998 tarihinde Frederico Westphalen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Dal Toé Busanello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Busanello Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Busanello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Busanello'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Busanello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/busanello98/

Busanello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Busanello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Busanello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Busanello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2019 yılında Frederiquense

1 Mayıs 2019 yılında Chapecoense U20

2 Mayıs 2019 yılında Hercílio Luz-SC

30 Haziran 2019 yılında Chapecoense U20

17 Temmuz 2019 yılında Pelotas-RS

1 Mayıs 2020 yılında Chapecoense U20

1 Eylül 2020 yılında Chapecoense

9 Şubat 2022 yılında SK Dnipro-1

20 Mart 2022 yılında Juventude

30 Haziran 2022 yılında SK Dnipro-1

31 Aralık 2022 yılında Chapecoense

19 Ocak 2023 yılında Malmö FF

Busanello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Busanello şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

União Frederiquense (2015-2016), Chapecoense (2016-2018)

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