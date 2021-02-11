Son dönemde futbolseverler sayesinde sosyal medyada adını sıkça duyduğumuz Buse Arıcı, kamuoyu tarafından araştırılan isimlerden birisi haline geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Dış İlişkiler Kurulu üyesi olduğu bilinen Buse Arıcı kimdir? Buse Arıcı'nın TFF'de görevi ne? Babası kimdir? İşte detaylar...

BUSE ARICI KİMDİR?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Buse Arıcı'nın, geçmişte çektiği bir 'vine' videosu tekrar gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe formasıyla videoda gözüken Buse Arıcı'nın, "Bu yıl var ya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper" demesi ve küfürlü ifadeler kullanması futbolseverlerin tepkisini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın kızı olduğu bilinen Buse Arıcı, TFF Diş İlişkiler Kurulu üyesidir. Arıcı, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevi bulunan bir kişinin tarafını açıkça belirttiği görüntülere ilişkin TFF'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Buse Arıcı'nın söz konusu videosu ise şöyle: