Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir binanın enkazı altında kalan ve 9,5 saatin ardından kurtarılan Buse Hasdemir'in enkaz altında iken nişanlısıyla telefonda konuştuğu o anlar kameralara böyle kaydedildi.