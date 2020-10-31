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  3. Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!

Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir binanın enkazı altında kalan ve 9,5 saatin ardından kurtarılan Buse Hasdemir'in enkaz altında iken nişanlısıyla telefonda konuştuğu o anlar kameralara böyle kaydedildi.

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İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremden felaket görüntüleri!İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremden felaket görüntüleri!

 

31 Ekim 2020 Cumartesi 11:10
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