Buse Hasdemir'in enkaz altından nişanlısı ile telefonda görüştüğü o anlar!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir binanın enkazı altında kalan ve 9,5 saatin ardından kurtarılan Buse Hasdemir'in enkaz altında iken nişanlısıyla telefonda konuştuğu o anlar kameralara böyle kaydedildi.
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31 Ekim 2020 Cumartesi 11:10
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