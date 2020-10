İzmir'in Seferihisar açıklarında AFAD verilerine göre bugün saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı binaların yıkılması sonucu çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı. Bu kişilerden biri de Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz'dı. Hasyılmaz'ın durumu tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Buse Hasyılmaz kimdir? Kaç yaşında? Buse Hasyılmaz enkazdan kurtarıldı mı?

BUSE HASYILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Buse Hasyılmaz, 28 yaşındadır.İzmir'in Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesinde anne ve babasıyla birlikte diş kontrolüne gelmişti. Deprem nedeniyle enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz ve beraberindekilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayrıca Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı da olay yerinden gelecek güzel bir haberi bekliyor.

BUSE HASYILMAZ ENKAZDAN KURTARILDI MI?

Buse Hasyılmaz ile telefonda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"Son 10 dakikadır Buse'ye ulaşamıyoruz. Uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir ama şu saate kadar Buse ile sürekli hem ailesini konuşturduk hem biz konuştuk. Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde. Şu an ana merkezde iki odakta binanın bu tarafından bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca binanın her tarafında ciddi çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralılara sağ salim ulaşma amacımızla sonuna kadar çalışmaları yerinde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Pakdemirli,"Dehliz de açıldı. Hızlı bir şekilde engelleri geçerek Buse'ye ulaşacaklar. Çok dikkat edilerek yapılması gereken bir çalışma var burada. Bina göçmüş durumda. Her an her şey olabilir. Bu anlamda destekler koyarak, kolonları, kirişleri keserek ilerliyor arkadaşlar." dedi.

Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın, enkaz alanından gelecek güzel bir haberi umutla bekliyor. Yalçın,"İyi olduğunu söyledi. Şu anda sesleri duyuyor. Diş kontrolüne geldi. 2. katta. Annesi ve babasıyla beraber geldi" dedi.

Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın'ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, "İyi misin, az daha dayan Buse." dediği gözlendi.

BUSE ENKAZDAN KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,9.5 saat enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz'ın enkazdan kurtarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Pakdemirli, " Buse'nin sağlık durumu yerinde, hastaneye sevk edildi" dedi.