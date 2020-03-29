Buse Terim'den yalanlama geldi! "Babamın durumu..."

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın test sonuçlarının negatif çıktığına yönelik yapılan açıklamanın yalan olduğu iddia edildi.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, teknik direktör Fatih Terim ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacaklarını duyurmuştu.

HENÜZ TEST SONUCU ÇIKMADI

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Buse Terim, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

Merve Terim ise sosyal medya hesabından yaptığı "Bizden duymadıkça inanmayın lütfen, Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil, Hala hastanede tedavisine devam ediliyor." açıklamasıyla Üner'i yalanladı.