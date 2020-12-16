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Buse Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse Tosun boyu ve kilosu

Milli Güreşçi Buse Tosu, dünya ikinciliğine ulaşarak Türkiye gündemine oturdu. Bu başarısının ardından çokça konuşulan Buse Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Buse Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse Tosun boyu ve kilosu

Milli Güreşçi Buse Tosun, kendi klasmanında Dünya Kupası ikinciliğine ulaşarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Bu başarısıyla ülke gündeminin de en üst sıralarında yer alan Tosun, sosyal medyada çokça merak ediliyor. Buse Tosun hakkında en çok sorulan sorulara bu haberimizde yanıt verdik. Peki, Buse Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse Tosun boyu ve kilosu | İşte detaylar...

BUSE TOSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Buse Tosun, 12 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğdu. 25 yaşındaki Türk kadın güreşçi Buse Tosun 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kg mücadelesi verip bronz madalya kazanmayı başardı. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan Buse Tosun 1.73 boyundadır.

Buse Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Buse Tosun boyu ve kilosu

BUSE TOSUN BOY VE KİLOSU

25 yaşındaki kadın güreşçi Buse Tosun, 69 kilo ve 1.73 cm boyuna sahiptir. Tosun, geçtiğimiz yıllarda Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda temsilcimiz Buse Tosun dünya şampiyonu olmuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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