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Buse Varol boşanma dilekçeleri hakkında ilk kez konuştu! Yüzüğünü takmayan Varol "Bu bir gösterge değil" diyerek kafaları karıştırdı!

Alişan ile evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen Buse Varol geçtiğimiz gün Bebek'te verdiği röportajda bu iddiaları doğruladı. Aralarında bir anlaşmazlık olduğunu ancak evleri ayırmadıklarını hala aynı evde yaşadıklarını söyleyen Buse Varol, muhabirlerin 'yüzük' sorusuna "Yüzük bir gösterge değildir arkadaşlar" yanıtını verdi.

Buse Varol boşanma dilekçeleri hakkında ilk kez konuştu! Yüzüğünü takmayan Varol "Bu bir gösterge değil" diyerek kafaları karıştırdı!

2018 yılında evlenen ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un geçtiğimiz hafta, küçük kızları Eliz için ayrı ayrı mekanlarda doğum günü kutlamasıyla ikilinin ayrılık iddiaları güçlenmişti.

Geçtiğimiz yaz aylarında koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük bir üzüntüye kapıldığı ve bir daha toparlanamadığı gündemde konuşuldu. Alişan'ın bu zorlu süreçte Buse Varol ile evliliğinde sorunların çıktığı iddiaları ortaya atıldı ve boşanma dedikoduları aldı başını gitti.

Buse Varol boşanma dilekçeleri hakkında ilk kez konuştu! Yüzüğünü takmayan Varol "Bu bir gösterge değil" diyerek kafaları karıştırdı!

"ALİŞAN GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Burak ve Eliz isminde iki çocuğu bulunan çiftin boşanma kararı aldığı haberinin duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başladığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Varol, muhabirlerin 'dilekçe' sorusu üzerine öyle bir konunun söz konusu olmadığını kesin bir dille belirtti. 

Alişan ise tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez sessizliğini bozarak "Bizi bize bırakın, kararı biz verelim..." demişti. Varol ise Alişan'ın bu demecini muhabirlere tekrar hatırlatarak, "Alişan gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

Buse Varol boşanma dilekçeleri hakkında ilk kez konuştu! Yüzüğünü takmayan Varol "Bu bir gösterge değil" diyerek kafaları karıştırdı!​​​​​​​

"YÜZÜK BİR GÖSTERGE DEĞİL"

Varol muhabirlerin 'yüzük' sorusuna ise "Yüzük bir gösterge değildir arkadaşlar" yanıtını verdi.

Buse Varol boşanma dilekçeleri hakkında ilk kez konuştu! Yüzüğünü takmayan Varol "Bu bir gösterge değil" diyerek kafaları karıştırdı!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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