Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, instagram üzerinden Netflix yapımı Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in oynadığı Meryem karakterinin taklidini paylaştı. Takipçilerinin bir kısmının çok başarılı bulup bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söylediği o görüntüler kameraya böyle yansıdı.