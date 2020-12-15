Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, instagram üzerinden Netflix yapımı Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in oynadığı Meryem karakterinin taklidini paylaştı. Takipçilerinin bir kısmının çok başarılı bulup bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söylediği o görüntüler kameraya böyle yansıdı.
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15 Aralık 2020 Salı 10:39
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