  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı

Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol, instagram üzerinden Netflix yapımı Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in oynadığı Meryem karakterinin taklidini paylaştı. Takipçilerinin bir kısmının çok başarılı bulup bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söylediği o görüntüler kameraya böyle yansıdı.

Metin Şentürk koronavirüse yakalandı!Metin Şentürk koronavirüse yakalandı!

Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' dizisiyle ilgili yorumu takipçilerini ikiye böldü!Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' dizisiyle ilgili yorumu takipçilerini ikiye böldü!

Bahar Candan bornozuyla frikik verdi!Bahar Candan bornozuyla frikik verdi!

Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!Şule Zeybek aldatıldığını itiraf etti!

 

15 Aralık 2020 Salı 10:39
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Rize'de korkutan yangın! 7 ev harap oldu
Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
Hayalindeki okulu kazanan Zeynep Nur Avcı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
İzmir'de yaşanan selden kötü haber! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de yaşanan selden kötü haber! 1 kişi hayatını kaybetti
Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü
Kürsüde koronavirüs testi yapan siyasetçinin testi pozitif çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü