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  3. Busenaz Sürmeli Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi!

Busenaz Sürmeli Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi

Busenaz Sürmeli Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finale yükseldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Busenaz Sürmeneli'nin kadınlar 69 kiloda yarı finale yükselmesiyle Türk boksu 13 yıl sonra Olimpiyat madalyası almayı garantiledi.

EN SON 2008'DE GELMİŞTİ

Türkiye'e son olarak  boksta 2008 yılında Pekin'de olimpiyat madalyasını 57 kiloda Yakup Kılıç getirmişti. Yakup Kılıç, 2008 Pekin'de bronz madalya elde etmişti. 2012 Londra ve 2016 Rio'da ise Türk boksörler madalyanın uzağında kaldı.

Tam 13 yıl sonra boksta ilk olimpiyat madalyası sevincini Türkiye'ye Busenaz Sürmeneli yaşattı. Busenaz, bronz madalyayı garantilerken altın madalya için mücadelesine devam edecek.

YENİ MADALYALAR GELEBİLİR

Busenaz Sürmeneli'nin dışında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ile kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu da bir galibiyet ile madalyaya uzanacak. İki boksör de çeyrek final müsabakalarını kazanırsa Olimpiyat madalyasını garantileyecek. Boksa bir başka Türk sporcu Esra Yıldız ise kadınlar 60 kiloda madalya mücadelesine bugün son 16 turundan başlayacak.

ALTIN MADALYA YOK

Boks branşında Türkiye, Olimpiyat tarihinde hiç altın madalya elde edemedi.

Türk boksörler, 2020 Tokyo'da altın madalya kazanması durumunda bir kez daha tarihe geçecek.

Öte yandan kadınlarda da Busenaz Sürmeneli tarihe geçti. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olarak da tarihe geçmenin gururunu yaşadı.

Türk boksunun 2020 Tokyo öncesi olimpiyat tarihinde 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

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