Buse’yi arama çalışmaları 11’inci gününde

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde Çamyuva Mahallesi sahiline gelen değişik kurumlara mensup arama kurtarma sualtı birimleri, birlikte dalış yaparak kayıp genç kızı aramaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Polisi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) dalgıçları, Çamyuva sahibinin Ağva Deresi'nin denize döküldüğü yere yakın bir noktadan batı yönünde deniz altını tarayacaklar. Ekiplerin iki bölüme ayrılarak sabahtan öğlene kadar bir bölümünde, öğleden akşama kadar diğer bölümünde araştırma yapacağı öğrenildi. Bu işbirliği ve ortak koordinasyon sayesinde Buse'yi denizde arama çalışmalarının daha yoğun, aralıksız ve verimli şekilde yapılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA