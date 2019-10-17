BUSKİ faturalarına ödeme kolaylığı

Abone memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla hizmetlerine vatandaşların talepleri doğrultusunda yön veren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, tahsilat kanallarına ait hizmet çeşitliliğini arttırdı. Bu kapsamda 23 banka ile tahsilat sözleşmesi imzalandı.

Kuruluşundan bu yana geçen sürede abonelerin taleplerine kulak veren BUSKİ, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği altyapı, üst yapı ve çevre yatırımlarının yanında abone memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla da adından söz ettiren BUSKİ Genel Müdürlüğü, imzaladığı tahsilat sözleşmesi ile tahsilat kanallarının sayısını arttırdı. Artık BUSKİ aboneleri BUSKİ faturalarını, ücretsiz olarak banka veznelerinden, ATM'lerden, bankalara otomatik ödeme talimatı vererek ve internet bankacılığı üzerinden yatırabilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı olduğu ve abonelerin ücretsiz olarak faturalarını yatırabilecekleri bankalar ise şu şekilde:

"Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Türk Ekonomi Bankası, Denizbank, Finansbank, Aktifbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, İNG Bank, Albaraka Türk, Vakıf Katılım Bankası, Şekerbank, Alternatifbank, HSCB Bank, Fiba Bank, ICBC Türkiye, Odea Bank, Emlak Katılım Bankası ve Halk Bankası."

Kaynak: İHA