Büskivinin nefes borusunu tıkadığı Suriyeli bebek öldü
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.
Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A.'nin yediği bisküvi nefes borusunu tıkadı. Ailesinin Devlet Hastanesi'ne götürdüğü küçük çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
DHA
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