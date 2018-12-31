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Büskivinin nefes borusunu tıkadığı Suriyeli bebek öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.

Büskivinin nefes borusunu tıkadığı Suriyeli bebek öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yediği bisküvi nefes borusunu tıkayan 2 yaşındaki Suriyeli çocuk M.N.S.A. hayatını kaybetti.

Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki M.N.S.A.'nin yediği bisküvi nefes borusunu tıkadı. Ailesinin Devlet Hastanesi'ne götürdüğü küçük çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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