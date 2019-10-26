BUSMEK mesleki eğitimde sınırları aştı

Bursa'da 2006 yılında 5 kurs merkeziyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), bugün sadece Bursa'da değil Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Azerbaycan ve Ürdün'de verdiği eğitimlerle adından söz ettiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2006 yılında faaliyete başlayan BUSMEK, aradan geçen 14 yılda adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Günümüzde yetişkin eğitiminde öncü kurum kimliğine kavuşan ve açıldığında 5 olan kurs merkezi sayısını artan talepler üzerine 30'a çıkaran BUSMEK, hayat boyu öğrenme anlayışıyla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yılda ortalama 30 bin kursiyere eğitim verilirken, el sanatları, geleneksel Türk-İslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda bugüne kadar eğitim alanların sayısı da 250 bini aştı. Sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra eğitim sürecini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hizmetler de BUSMEK'in önemli faaliyetleri arasında yer alıyor. Sergi ve fuarlar, seminerler, yayınlar, kursiyer eserlerinin satışı, atölye faaliyetleri, yarışma ve sempozyum gibi hizmetler de BUSMEK tarafından ücretsiz veriliyor.

BUSMEK'in sanat ve meslek eğitiminde edindiği deneyimler Türkiye sınırlarını aştı. Yurtdışındaki paydaşlar ile karşılıklı işbirliği kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan protokol ile Kosova Priştina'da, Arnavutluk İşkodra'da, Bosna Hersek Saray Bosna'da, Karadağ Podgoritsa'da, Türk İslam sanatları alanında eğitimler verildi. Bu yıl Azerbaycan Bakü'de çini, ebru ve tezhip branşlarında, Ürdün Amman'da ise ebru sanatında verilen eğitimler büyük ilgi gördü. BUSMEK, eğitim çalışmalarının yanında katıldığı fuar ve etkinlerde Bursa ve Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatma vizyonuyla hareket eden BUSMEK İngiltere, Fransa, Arnavutluk, Almanya, Amerika, Gürcistan ve Azerbaycan'da düzenlenen etkinliklerde yerini alarak Türk kültürü ve Türk-İslam sanatlarının tanıtılmasında önemli katkılar sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ortaya koyduğu sanat ve meslek eğitimleri, sosyal ve kültürel hayatı kuvvetlendirici faaliyetleri ile BUSMEK, Bursa halkının ilgisi ve teveccühleriyle kaliteli eğitim çıtasını gittikçe yükselten bir "halk üniversitesi" konumundadır. "Işıldayan demir pas tutmaz" anlayışındaki gibi çalışmalarını sürdürmeye ve Bursa halkına hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA